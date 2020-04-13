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Спецслужби Німеччини зафіксували посилення пропаганди Китаю у зв'язку з пандемією коронавірусу

Київ • УНН

 • 23069 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Федеральне відомство з охорони конституції зафіксувало посилення пропаганди з боку офіційного Китаю під час пандемії коронавірусу SARS-CoV-2, пише в неділю, 12 квітня, видання Welt am Sonntag. Про це відомство повідомило у відповідь на запит видання, передає УНН із посиланням на DW.

Пекін намагається оскаржити роль Китаю як країни походження вірусу і водночас винести на передній план свою допомогу західним державам, “щоб представити країну як партнера, що заслуговує на довіру й виважено долає кризи”, вважають експерти німецької спецслужби.

За даними відомства, китайські спецслужби в Німеччині традиційно демонструють високий рівень активності. Це включає і спроби залучити німецьких політиків в якості “лобістів” інтересів Китаю з метою просування “політичного порядку денного комуністичної партії КНР”, зазначають експерти.

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Наприкінці 2019 року в Китаї стався спалах захворювання COVID-19, що викликається новим коронавірусом. Відтоді небезпечний збудник поширився на 210 країн і територій і був виявлений майже у 1,8 мільйона жителів планети. Від наслідків захворювання померли вже майже 109 000 осіб. Перше місце в світі за кількістю інфікованих і смертей нині займають США.

Чимало західних політиків і експертів закидають китайському керівництву спроби приховати справжні масштаби поширення захворювання й поширення дезінформації.

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