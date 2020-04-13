Спецслужбы Германии зафиксировали усиление пропаганды Китая в связи с пандемией коронавируса

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Федеральное ведомство по охране конституции зафиксировало усиление пропаганды со стороны официального Китая во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пишет в воскресенье, 12 апреля, издание Welt am Sonntag. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос издания, передает УНН со ссылкой на DW.