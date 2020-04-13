Спецслужбы Германии зафиксировали усиление пропаганды Китая в связи с пандемией коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Федеральное ведомство по охране конституции зафиксировало усиление пропаганды со стороны официального Китая во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пишет в воскресенье, 12 апреля, издание Welt am Sonntag. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос издания, передает УНН со ссылкой на DW.
Пекин пытается оспорить роль Китая как страны происхождения вируса и одновременно вынести на передний план свою помощь западным государствам, “чтобы представить страну как партнера, заслуживающего доверия и взвешенно преодолевающего кризис”, считают эксперты немецкой спецслужбы.
По данным ведомства, китайские спецслужбы в Германии традиционно демонстрируют высокий уровень активности. Это включает и попытки привлечь немецких политиков в качестве “лоббистов” интересов Китая с целью продвижения “политической повестки дня коммунистической партии КНР”, отмечают эксперты.
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В конце 2019 году в Китае произошла вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. С тех пор опасный возбудитель распространился на 210 стран и территорий и был обнаружен у почти 1,8 миллиона жителей планеты. От последствий заболевания умерли уже почти 109 тыс. человек. Первое место в мире по количеству инфицированных и смертей сейчас занимают США.
Многие западные политики и эксперты обвиняют китайское руководство в попытке скрыть истинные масштабы распространения заболевания и распространения дезинформации.
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