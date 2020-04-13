Спецслужбы Германии зафиксировали усиление пропаганды Китая в связи с пандемией коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 37113 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 46030 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 61210 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 61961 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 87216 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76390 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101405 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105417 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130600 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130224 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 09:29 • 107657 просмотра
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Актуальное
Спецслужбы Германии зафиксировали усиление пропаганды Китая в связи с пандемией коронавируса

Спецслужбы Германии зафиксировали усиление пропаганды Китая в связи с пандемией коронавируса

Киев  •  УНН

 • 23059 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Федеральное ведомство по охране конституции зафиксировало усиление пропаганды со стороны официального Китая во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пишет в воскресенье, 12 апреля, издание Welt am Sonntag. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос издания, передает УНН со ссылкой на DW.

Пекин пытается оспорить роль Китая как страны происхождения вируса и одновременно вынести на передний план свою помощь западным государствам, “чтобы представить страну как партнера, заслуживающего доверия и взвешенно преодолевающего кризис”, считают эксперты немецкой спецслужбы.

По данным ведомства, китайские спецслужбы в Германии традиционно демонстрируют высокий уровень активности. Это включает и попытки привлечь немецких политиков в качестве “лоббистов” интересов Китая с целью продвижения “политической повестки дня коммунистической партии КНР”, отмечают эксперты.

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В конце 2019 году в Китае произошла вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. С тех пор опасный возбудитель распространился на 210 стран и территорий и был обнаружен у почти 1,8 миллиона жителей планеты. От последствий заболевания умерли уже почти 109 тыс. человек. Первое место в мире по количеству инфицированных и смертей сейчас занимают США.

Многие западные политики и эксперты обвиняют китайское руководство в попытке скрыть истинные масштабы распространения заболевания и распространения дезинформации.

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