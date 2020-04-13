В Германии мошенники пытались завладеть кризисными деньгами для предпринимателей

Речь идет о создании фейковой веб-страницы минэкономики земли, на которой можно было найти форму-запрос для получения финансовой помощи предпринимателями на время коронавирусного кризиса. Просители помощи оставляли в анкете свои персональные данные с указанием банковских счетов, на которые могли быть переведены средства от правительства.

Далее мошенники планировали подавать запросы через настоящую страницу, однако с указанием сфальсифицированных банковских счетов. Между тем настоящая страница министерства экономики была заблокирована в четверг из-за попыток фишинга той же финансовой помощи для предпринимателей.

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Как оказалось, поддельный сайт является точной и полной копией реального сайта. Единственная видимая отличие заключается в наличии анкеты на ложном сайте, которую нужно заполнить. Фальшивый сайт находится на сервере в США, а заявитель скрывается за службой анонимизации в Панаме. По запросу NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung следователи Центра противодействия киберпреступности полиции Северного Рейна-Вестфалии с полудня воскресенья пытаются удалить фальшивую страницу из сети. Скорее всего, преступники хотели воспользоваться пасхальными каникулами для своей аферы.

9 апреля во земли Северный Рейн-Вестфалия по подозрению в мошенничестве временно прекращены выплаты экстренной помощи для самозанятых лиц и предприятий в связи с кризисом коронавируса.

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Напомним, в Германии на время коронавирусной кризиса создали отдельный фонд помощи самозанятым лицам и малым предприятиям. Те, кто до пяти наемных работников, получает разовую выплату девять тысяч евро, а кто до 15 сотрудников — 15 тыс. евро.