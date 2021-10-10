У Німеччині розслідують причетність Лукашенко до контрабанди мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Німеччині розслідують причетність самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до контрабанди мігрантів з території країни через Польщу в ФРН. Про це повідомляє з посиланням на джерела газета Bild am Sonntag, передає УНН.
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За даними федеральної поліції Німеччини, з серпня 2021 року з боку Білорусі в Німеччину незаконно перебралися майже 4 тисячі іноземців. Тільки за перший тиждень жовтня число таких нелегальних мігрантів склало 1 183 людини.
За даними Bild am Sonntag, найчастіше спробу нелегально перетнути кордон ФРН вчиняють молоді чоловіки з Іраку і Сирії. Як правило, пунктами відправлення в Європи для них стають міста Багдад і Ербіль в Іраку, Дубай в ОАЕ, Бейрут в Лівані, Амман в Йорданії, Стамбул в Туреччині, а також, з середини вересня, сирійський Дамаск. При цьому іноземцям видають білоруські студентські візи.
Після прибуття до Мінська прикордонники або міліція перевозять їх до польського кордону - до тих ділянок, де охорона є мінімальною. Перебравшись на територію ЄС, нелегальні мігранти самостійно продовжують подорож в напрямку Німеччини, пише газета.
За даними журналістів, за пособництво в нелегальному перетині кордону мігранти платять білоруській стороні близько 4 тисячєвро.
Міграційна криза
Міграційний криза на кордонах Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією різко загострилася влітку цього року.
У травні Олександр Лукашенко у відповідь на посилення західних санкцій заявив, що Мінськ більше не буде утримувати біженців від подальшого проходження в країни ЄС. Після цього різко посилився потік нелегальних мігрантів, перш за все в Литву. Після зміцнення литовсько-білоруського кордону із загостренням проблеми нелегальної міграції з боку Білорусі зіткнулася і Польща.
На початку вересня польська влада вирішила ввести в прикордонних регіонах надзвичайний стан. Однак наплив нелегальних мігрантів це не зупинило. Так, 1 жовтня кордон нелегально намагалися перетнути 601 мігрант, а 7 жовтня - 667 мігрантів. Обидва показники були рекордними для Польщі.
8 жовтня міністри внутрішніх справ 12 країн-членів ЄС, звернулися до Єврокомісії з проханням отримати "додаткове і адекватне фінансування" для будівництва огороджень на кордонах, щоб обмежити приплив нелегальних мігрантів.