В Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Германии расследуют причастность самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к контрабанде мигрантов с территории страны через Польшу в ФРГ. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета Bild am Sonntag, передает УНН.
Детали
По данным федеральной полиции Германии, с августа 2021 года со стороны Беларуси в Германию незаконно перебрались почти 4 тысячи иностранцев. Только за первую неделю октября число таких нелегальных мигрантов составило 1 183 человека.
По данным Bild am Sonntag, чаще попытку нелегально пересечь границу ФРГ совершают молодые мужчины из Ирака и Сирии. Как правило, пунктами отправления в Европу для них становятся города Багдад и Эрбиль в Ираке, Дубай в ОАЭ, Бейрут в Ливане, Амман в Иордании, Стамбул в Турции, а также с середины сентября, сирийский Дамаск. При этом иностранцам выдают белорусские студенческие визы.
По прибытии в Минск пограничники или милиция перевозят их к польской границе - к тем участкам, где охрана минимальная. Перебравшись на территорию ЕС, нелегальные мигранты самостоятельно продолжают путешествие в направлении Германии, пишет газета.
По данным журналистов, за пособничество в нелегальном пересечении границы мигранты платят белорусской стороне около 4 тисяч евро.
Миграционный кризис
Миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился летом этого года.
В мае Александр Лукашенко в ответ на усиление западных санкций заявил, что Минск больше не будет сдерживать беженцев от дальнейшего прохождения в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. После укрепления литовско-белорусской границы с обострением проблемы нелегальной миграции со стороны Беларуси столкнулась и Польша.
В начале сентября польские власти решили ввести в приграничных регионах чрезвычайное положение. Однако наплыв нелегальных мигрантов это не остановило. Так, 1 октября границу нелегально пытались пересечь 601 мигрант, а 7 октября - 667 мигрантов. Оба показателя были рекордными для Польши.
8 октября министры внутренних дел 12 стран-членов ЕС, обратились к Еврокомиссии с просьбой получить "дополнительное и адекватное финансирование" для строительства ограждений на границах, чтобы ограничить приток нелегальных мигрантов.