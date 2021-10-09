Країни ЄС просять у Брюсселя кошти на зведення огорож від мігрантів

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"Фізичний бар'єр", як зазначається в листі, виглядає "ефективним способом охорони кордонів", який відповідає інтересам всього Євросоюзу, а не тільки тих держав-членів, які є першими країнами прибуття мігрантів. "Ця законна міра повинна отримати додаткове і адекватне фінансування з бюджету ЄС в пріоритетному порядку", - пишуть міністри.

Деталы

Свої підписи під документом поставили глави МВС Австрії, Болгарії, Кіпру, Чехії, Данії, Греції, Угорщини, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини. У п'ятницю, 8 жовтня, в Люксембурзі відбулася зустріч міністрів внутрішніх справ ЄС, в ході якої вони обговорили питання зміцнення зовнішніх кордонів блоку, а також дії щодо мігрантів, які прибувають все частіше. У той же день Європейська комісія виділила Литві близько 30 млн євро в якості допомоги для розміщення мігрантів, які нелегально прибули до країни через кордон з Білоруссю, а також їх забезпечення предметами першої необхідності.

"Гібридна атака" Білорусі проти ЄС

У травні правитель Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на посилення західних санкцій заявив, що Мінськ більше не буде утримувати біженців від подальшого проходження в країни ЄС. Після цього різко посилився потік нелегальних мігрантів, перш за все в Литву. Після зміцнення литовсько-білоруського кордону потік був перенаправлений в Польщу.

На початку серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив МВС і Міноборони посилити охорону на південному і західному кордонах республіки, щоб не допустити його перетину нелегальними мігрантами. Він розпорядився “закрити кожен метр кордону”, оскільки народ “повинен відчувати себе спокійно”.

Влітку біля кордонів Литви, Польщі та Білорусі різко зросла кількість нелегальних мігрантів. Це сталося після того, як Лукашенко оголосив, що Мінськ не буде безоплатно стримувати їхній потік. Відповідну заяву було зроблено після введення Євросоюзом санкцій через примусову посадку літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту. У відповідь польська влада звинуватила Мінськ у розпалюванні міграційного кризи, на початку осені вони також ввела режим надзвичайного стану через зростаючий потік біженців.

Наприкінці вересня польська влада виявила на кордоні з Білоруссю тіла трьох мігрантів. Влада країни організувала перевірку.