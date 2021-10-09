Страны ЕС просят у Брюсселя средства на возведение ограждений от мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Министры внутренних дел 12 стран-членов Евросоюза, включая Польшей, Грецией и Литвой, обратились к Брюсселю с просьбой профинансировать установку физических барьеров для борьбы с нелегальной миграцией. В письме, направленном в Еврокомиссию (ЕК), главы внутриполитических ведомств сообщили, что этот шаг необходим в рамках реформ, с тем чтобы противостоять попыткам соседних с ЕС стран использовать мигрантов в качестве оружия, передает УНН со ссылкой на DW.
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“Физический барьер”, как отмечается в письме, выглядит “эффективным способом охраны границ”, который отвечает интересам всего Евросоюза, а не только тех государств-членов, которые являются первыми странами прибытия мигрантов. “Эта законная мера должна получить дополнительное и адекватное финансирование из бюджета ЕС в приоритетном порядке”, — пишут министры.
Детали
Свои подписи под документом поставили главы МВД Австрии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Греции, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии. В пятницу, 8 октября, в Люксембурге состоялась встреча министров внутренних дел ЕС, в ходе которой они обсудили вопросы укрепления внешних границ блока, а также действия в отношении мигрантов, которые прибывают все чаще. В тот же день Европейская комиссия выделила Литве около 30 млн евро в качестве помощи для размещения мигрантов, которые нелегально прибыли в страну через границу с Беларусью, а также обеспечения их предметами первой необходимости.
“Гибридная атака” Беларусь против ЕС
В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. После укрепления литовско-белорусской границы поток был перенаправлен в Польшу.
В начале августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МВД и Минобороны усилить охрану на южном и западном рубежах республики, чтобы не допустить его пересечения нелегальными мигрантами. Он распорядился “закрыть каждый метр границы”, поскольку народ должен чувствовать себя спокойно".
Летом у границ Литвы, Польши и Беларуси резко возросло число нелегальных мигрантов. Это произошло после того, как Лукашенко объявил, что Минск не будет безвозмездно сдерживать их поток. Соответствующее заявление было сделано после введения Евросоюзом санкций из-за принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. В ответ польские власти обвинили Минск в разжигании миграционного кризиса, в начале осени они также ввели режим чрезвычайного положения из-за растущего потока беженцев.
В конце сентября польские власти обнаружили на границе с Беларусью тела трех мигрантов. Власти страны организовали проверку.