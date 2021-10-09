Страны ЕС просят у Брюсселя средства на возведение ограждений от мигрантов

КИЕВ. 9 октября. УНН. Министры внутренних дел 12 стран-членов Евросоюза, включая Польшей, Грецией и Литвой, обратились к Брюсселю с просьбой профинансировать установку физических барьеров для борьбы с нелегальной миграцией. В письме, направленном в Еврокомиссию (ЕК), главы внутриполитических ведомств сообщили, что этот шаг необходим в рамках реформ, с тем чтобы противостоять попыткам соседних с ЕС стран использовать мигрантов в качестве оружия, передает УНН со ссылкой на DW.