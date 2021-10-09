Криза на кордоні з Білоруссю: Литва отримала від ЄС 30 млн євро

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Європейська комісія виділила Литві близько 30 млн євро в якості допомоги для розміщення мігрантів, які нелегально прибули до країни через кордон з Білоруссю, а також їх забезпечення предметами першої необхідності. Про це повідомило в п'ятницю, 8 жовтня, міністерство внутрішніх справ у Вільнюсі, передає УНН

Деталі

Рештка фінансової підтримки Євросоюзу, що залишилася, загальний розмір якої складе 37 млн ​​євро, буде перерахована пізніше. Ці гроші будуть призначатися головним чином для доплат чиновникам і охоронному персоналу в таборах розміщення мігрантів.

Контекст

На початку серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив МВС і Міноборони посилити охорону на південному і західному кордонах республіки, щоб не допустити його перетину нелегальними мігрантами. Він розпорядився “закрити кожен метр кордону”, оскільки народ “повинен відчувати себе спокійно”.

Влітку біля кордонів Литви, Польщі та Білорусі різко зросла кількість нелегальних мігрантів. Це сталося після того, як Лукашенко оголосив, що Мінськ не буде безоплатно стримувати їхній потік. Відповідну заяву було зроблено після введення Євросоюзом санкцій через примусову посадку літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту. У відповідь польська влада звинуватила Мінськ у розпалюванні міграційного кризи, на початку осені вони також ввела режим надзвичайного стану через зростаючий потік біженців.

Наприкінці вересня польська влада виявила на кордоні з Білоруссю тіла трьох мігрантів. Влада країни організувала перевірку.

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