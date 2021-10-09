Кризис на границе с Беларусью: Литва получила от ЕС 30 млн евро

В начале августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МВД и Минобороны усилить охрану на южном и западном рубежах республики, чтобы не допустить его пересечения нелегальными мигрантами. Он распорядился “закрыть каждый метр границы”, поскольку народ должен чувствовать себя спокойно”.
Летом у границ Литвы, Польши и Беларуси резко возросло число нелегальных мигрантов. Это произошло после того, как Лукашенко объявил, что Минск не будет безвозмездно сдерживать их поток. Соответствующее заявление было сделано после введения Евросоюзом санкций из-за принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. В ответ польские власти обвинили Минск в разжигании миграционного кризиса, в начале осени они также ввели режим чрезвычайного положения из-за растущего потока беженцев.
В конце сентября польские власти обнаружили на границе с Беларусью тела трех мигрантов. Власти страны организовали проверку.