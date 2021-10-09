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Кризис на границе с Беларусью: Литва получила от ЕС 30 млн евро

Кризис на границе с Беларусью: Литва получила от ЕС 30 млн евро

Киев  •  УНН

 • 14637 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Европейская комиссия выделила Литве около 30 млн евро в качестве помощи для размещения мигрантов, которые нелегально прибыли в страну через границу с Беларусью, а также обеспечения их предметами первой необходимости. Об этом сообщило в пятницу, 8 октября, министерство внутренних дел в Вильнюсе, передает УНН.

Детали

Остатки финансовой поддержки Евросоюза, общий размер которой составит 37 млн евро, будут перечислены позже. Эти деньги будут предназначаться главным образом для доплат чиновникам и охранному персоналу в лагерях размещения мигрантов.

Контекст

В начале августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МВД и Минобороны усилить охрану на южном и западном рубежах республики, чтобы не допустить его пересечения нелегальными мигрантами. Он распорядился “закрыть каждый метр границы”, поскольку народ должен чувствовать себя спокойно”.

Летом у границ Литвы, Польши и Беларуси резко возросло число нелегальных мигрантов. Это произошло после того, как Лукашенко объявил, что Минск не будет безвозмездно сдерживать их поток. Соответствующее заявление было сделано после введения Евросоюзом санкций из-за принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. В ответ польские власти обвинили Минск в разжигании миграционного кризиса, в начале осени они также ввели режим чрезвычайного положения из-за растущего потока беженцев.

В конце сентября польские власти обнаружили на границе с Беларусью тела трех мигрантов. Власти страны организовали проверку.

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