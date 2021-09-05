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Міграційна криза на кордоні з Білоруссю: якою буде реакція ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міграційна криза на кордоні з Білоруссю може прискорити прийняття загальноєвропейської політики щодо біженців. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Як заявив заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас під час візиту в Литву в суботу, 4 вересня, ця ситуація показує, що зараз саме час створити передбачувані і всеосяжні європейські рамки для міграційної політики і пора перейти від режиму "гасіння пожеж" в питанні біженців до створення єдиної "архітектури" за правилами їх прийому і розподілу. Останні пропозиції Єврокомісії з цього приводу були відкладені через коронавірусну кризу.

"Від Евроса до Сеути і аж до кордону з Білоруссю. Ті, хто намагається інструменталізувати міграцію, буде розчарований", - додав єврокомісар.

Доповнення

До слова, Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів в якості зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", говорилося в спільній заяві прем'єрів цих країн, оприлюдненій 23 серпня.

Європейський Союз готує п'ятий пакет санкцій відносно режиму правителя Білорусі Лукашенка. Брюссель назвав однією з причин такого рішення використання Мінськом мігрантів як інструменту тиску на Євросоюз.

Нагадаємо

Через зростання кількості нелегальних мігрантів уряд Латвії на кордоні з Білоруссю з 11 серпня до 10 листопада увів режим надзвичайного стану.

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