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У Німеччині розпочали розслідування щодо Google Maps

У Німеччині розпочали розслідування щодо Google Maps

Київ • УНН

 • 163892 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. У Німеччині розпочали розслідування щодо Google Germany та материнської компанії Alphabet Inc щодо можливих антиконкурентних обмежень на платформі Google Maps. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“У нас є інформація, яка свідчить про те, що Google, можливо, обмежує поєднання власних картографічних сервісів із сторонніми картографічними сервісами”, — сказав голова Bundeskartellamt Андреас Мундт.

Деталі

Він сказав, що приклади цього можуть стосуватися вбудовування даних — про місцезнаходження Google Maps, функції пошуку або Google Street View у карти — не надані Google.

Регулятор вивчає, чи “може це дозволити Google ще більше розширити свої позиції щодо певних картографічних сервісів”, додав він.

Представник Google сказав, що компанія співпрацює з регуляторами і відповість на будь-які запитання щодо свого бізнесу.

Згідно з новими правилами, які набули чинності минулого року, регулятор може заборонити компаніям з певною ринковою вагою здійснювати дії, які завдають шкоди конкуренції.

Офіс у Німеччині скористався правилами, щоб розпочати паралельні розслідування умов Google щодо обробки даних і Google News Showcase, а також технічних гігантів Facebook і Amazon.

Нагадаємо

Суд у рф зареєстрував заяву про банкрутство російської "дочки" Google.

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