Суд у рф зареєстрував заяву про банкрутство російської "дочки" Google
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У рф ініціювали судовий процес про банкрутство російської "дочки" Google. Заяву зареєстровано Арбітражним судом Москви, пише УНН.
Деталі
Заява про визнання боржника - підрозділу Google LLC у рф ТОВ "Гугл" - банкрутом з'явилася 16 червня. Поки що не розглядалася. Заплановані дати судових засідань у картотеці арбітражних справ наразі не уточнюються.
Раніше російська юридична особа Google повідомляла про плани ініціювати банкрутство через накладення оборотного штрафу.
Доповнення
У травні з Google у рф стягнули оборотний штраф на суму більш ніж 7,7 млрд руб. Його наклав суд за позовом Роскомнагляду в грудні 2021 року через відмови Google видаляти "заборонену" в росії інформацію. 8 червня суд заарештував 500 млн руб. на рахунках ТОВ "Гугл" за позовом ВГТРК через відмову структур Google відновити доступ до її каналів на YouTube.