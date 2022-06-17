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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Суд у рф зареєстрував заяву про банкрутство російської "дочки" Google

Суд у рф зареєстрував заяву про банкрутство російської "дочки" Google

Київ • УНН

 • 125448 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. У рф ініціювали судовий процес про банкрутство російської "дочки" Google. Заяву зареєстровано Арбітражним судом Москви, пише УНН.

Деталі

Заява про визнання боржника - підрозділу Google LLC у рф ТОВ "Гугл" - банкрутом з'явилася 16 червня. Поки що не розглядалася. Заплановані дати судових засідань у картотеці арбітражних справ наразі не уточнюються.

Раніше російська юридична особа Google повідомляла про плани ініціювати банкрутство через накладення оборотного штрафу.

Доповнення

У травні з Google у рф стягнули оборотний штраф на суму більш ніж 7,7 млрд руб. Його наклав суд за позовом Роскомнагляду в грудні 2021 року через відмови Google видаляти "заборонену" в росії інформацію. 8 червня суд заарештував 500 млн руб. на рахунках ТОВ "Гугл" за позовом ВГТРК через відмову структур Google відновити доступ до її каналів на YouTube.

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