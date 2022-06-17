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19:03 • 12469 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 63049 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100273 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 78081 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 55559 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 74632 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд в рф зарегистрировал заявление о банкротстве российской "дочки" Google

Суд в рф зарегистрировал заявление о банкротстве российской "дочки" Google

Киев • УНН

 • 125445 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. В рф инициировали судебный процесс о банкротстве российской "дочки" Google. Заявление зарегистрировано Арбитражным судом Москвы, пишет УНН.

Детали

Заявление о признании должника – подразделения Google LLC в рф ООО "Гугл" – банкротом появилось 16 июня. Пока не рассматривалось. Планируемые даты судебных заседаний в картотеке арбитражных дел пока не уточняются.

Ранее российское юридическое лицо Google сообщало о планах инициировать банкротство из-за наложения оборотного штрафа.

Дополнение

В мае с Google в рф взыскали оборотный штраф на сумму более 7,7 млрд руб. Его наложил суд по иску Роскомнадзора в декабре 2021 года из-за отказа Google удалять "запрещенную" в рф информацию. 8 июня суд арестовал 500 млн руб. на счетах ООО "Гугл" по иску ВГТРК из-за отказа структур Google восстановить доступ к ее каналам на YouTube.

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