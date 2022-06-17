Суд в рф зарегистрировал заявление о банкротстве российской "дочки" Google

Детали

Заявление о признании должника – подразделения Google LLC в рф ООО "Гугл" – банкротом появилось 16 июня. Пока не рассматривалось. Планируемые даты судебных заседаний в картотеке арбитражных дел пока не уточняются.

Ранее российское юридическое лицо Google сообщало о планах инициировать банкротство из-за наложения оборотного штрафа.

Дополнение

В мае с Google в рф взыскали оборотный штраф на сумму более 7,7 млрд руб. Его наложил суд по иску Роскомнадзора в декабре 2021 года из-за отказа Google удалять "запрещенную" в рф информацию. 8 июня суд арестовал 500 млн руб. на счетах ООО "Гугл" по иску ВГТРК из-за отказа структур Google восстановить доступ к ее каналам на YouTube.