В Германии начали расследование по Google Maps
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Германии начались расследования по Google Germany и материнской компании Alphabet Inc по возможным антиконкурентным ограничениям на платформе Google Maps. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“В нас есть информация, свидетельствующая о том, что Google, возможно, ограничивает сочетание собственных картографических сервисов с сторонними картографическими сервисами”, — сказал глава Bundeskartellamt Андреас Мундт.
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Он сказал, что примеры этого могут касаться встраивания данных — о местонахождении Google Maps, функции поиска или Google Street View в карты — не предоставлены Google .
Регулятор изучает, может ли “это позволить Google еще больше расширить свои позиции относительно определенных картографических сервисов”, добавил он.
Представитель Google сказал, что компания сотрудничает с регуляторами и ответит на любые вопросы относительно своего бизнеса.
Согласно новым правилам, вступившим в силу в прошлом году, регулятор может запретить компаниям с определенным рыночным весом совершать действия, наносящие ущерб конкуренции.
Офис в Германии воспользовался правилами, чтобы начать параллельные расследования условий Google по обработке данных и Google News Showcase, а также технических гигантов Facebook и Amazon.
Напомним
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