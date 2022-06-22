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В Германии начали расследование по Google Maps

В Германии начали расследование по Google Maps

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. В Германии начались расследования по Google Germany и материнской компании Alphabet Inc по возможным антиконкурентным ограничениям на платформе Google Maps. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“В нас есть информация, свидетельствующая о том, что Google, возможно, ограничивает сочетание собственных картографических сервисов с сторонними картографическими сервисами”, — сказал глава Bundeskartellamt Андреас Мундт.

Подробности

Он сказал, что примеры этого могут касаться встраивания данных — о местонахождении Google Maps, функции поиска или Google Street View в карты — не предоставлены Google .

Регулятор изучает, может ли “это позволить Google еще больше расширить свои позиции относительно определенных картографических сервисов”, добавил он.

Представитель Google сказал, что компания сотрудничает с регуляторами и ответит на любые вопросы относительно своего бизнеса.

Согласно новым правилам, вступившим в силу в прошлом году, регулятор может запретить компаниям с определенным рыночным весом совершать действия, наносящие ущерб конкуренции.

Офис в Германии воспользовался правилами, чтобы начать параллельные расследования условий Google по обработке данных и Google News Showcase, а также технических гигантов Facebook и Amazon.

Напомним

Суд в РФ зарегистрировал заявление о банкротстве российской "дочки" Google.

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