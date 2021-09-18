У Німеччині понад 800 людей отримали прострочені дози вакцин

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Вакцину належним чином транспортували в прохолодних коробках. Про продовження терміну придатності було зазначено на посилках, зазначили в округах. Тому вакцину все ще частково вводили.

Однак згодом дата виявилася неправильною. Водночас, місцеві лікарі заявили, що не бачать приводу для занепокоєння. Відзначається, що режим зберігання ліків не порушувався - його "весь час тримали в холодильнику".

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