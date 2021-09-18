У Німеччині понад 800 людей отримали прострочені дози вакцин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Зіндельфінгені, Ройтлінгені та Есслінгені 840 доз вакцин були введені людям із закінченням терміну придатності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
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Вакцину належним чином транспортували в прохолодних коробках. Про продовження терміну придатності було зазначено на посилках, зазначили в округах. Тому вакцину все ще частково вводили.
Однак згодом дата виявилася неправильною. Водночас, місцеві лікарі заявили, що не бачать приводу для занепокоєння. Відзначається, що режим зберігання ліків не порушувався - його "весь час тримали в холодильнику".
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