В Германии более 800 человек получили просроченные дозы вакцин
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслингене 840 доз вакцин были введены людям с истечением срока годности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Вакцину должным образом транспортировали в прохладных коробках. О продлении срока годности было указано на посылках, отметили в округах. Поэтому вакцину все еще частично вводили.
Однако впоследствии дата оказалась неправильной. В то же время, местные врачи заявили, что не видят повода для беспокойства. Отмечается, что режим хранения лекарств не нарушался - его "все время держали в холодильнике".
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