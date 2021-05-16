У Німеччині обіцяють жорстко реагувати на прояви антисемітизму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер наголосив, що не потерпить нападів на єврейські установи в країні та підкреслив, що люди, які робитимуть це, "відчують всю суворість верховенства права". Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Цитата:
"Ми не потерпимо, щоб на німецькій землі горіли ізраїльські прапори та вчинялися напади на єврейські установи, - сказав Зеегофер. - Той, хто поширює антисемітську ненависть, відчує всю суворість верховенства права".
Деталі
Інші політики та представники єврейських громад також висловили своє занепокоєння та вимагали посилити покарання за прояви антисемітизму.
Зокрема, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр ще раз закликав до спільної боротьби з антисемітизмом.
"Ми також бачимо антисемітську ненависть на наших вулицях. Ніщо не виправдовує загрози євреям у Німеччині чи нападу на синагоги в наших містах", - сказав Штайнмаєр.
Що було раніше
15 травня у декількох містах Німеччини пройшли пропалестинські мітинги. Під час деяких з них виникли заворушення. У Берліні демонстранти кидали у поліцейських каміння та пляшки. Правоохоронці розігнали одну з акцій через те, що її учасники не дотримувалися протиепідемічних правил. Напередодні у Берліні затримали 59 учасників пропалестинських акцій, ушкоджень у сутичках зазнали 93 правоохоронці.
У місті Маннгайм демонстранти спалили прапор Ізраїлю. Одну особу, яка це зробила, вже затримали, висунувши обвинувачення у пропаганді ненависті. Подібні акції на підтримку палестинців пройшли і в інших країнах Європи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ізраїлі єврейські екстремісти влаштовують погроми по всій країні