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В Ізраїлі єврейські екстремісти влаштовують погроми по всій країні

Київ • УНН

 • 26886 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Десятки правих єврейських екстремістів бунтують в Бат-Ямі, нападаючи на магазини, що належать арабам, і чинять вандалізм. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times of Israel.

В Ізраїлі єврейські екстремісти влаштовують погроми по всій країні

Деталі

Пости з закликом до участі в безладах поширювалися в соціальних мережах і раніше.

Мер Бат-Яма Цвіка Брот каже, що поліція заарештувала деяких молодих людей. Він каже, що поліція заздалегідь знала про плани групи, і стверджує, що вони не жителі міста.

В Акко чоловік-єврей у віці близько 30 років був серйозно поранений після того, як арабські бунтівники закидали його камінням. Він отримав травму голови.

Тим часом єврейські протестуючі в місті марширують і кричать "Смерть арабам".

Повідомляється, що в Хайфі євреї закидали араба в машині камінням.

У Лоді учасники заворушень підпалили поліцейську машину.

Головний рабин сефардів Іцхак Йосеф зробив заяву, в якій просить євреїв не вдаватися до насильства проти арабських громадян.

"Ні в чому не винне ізраїльське цивільне населення зазнає нападів терористичних організацій, гаряча кров вирує, і наші серця обурені... Але нас не можна тягти на провокації, на заподіяння шкоди людям або нанесенню шкоди власності", - говорить він.

Він додає, що Тора не дозволяє брати закон в свої руки.

"Роботу по наведенню порядку потрібно довірити поліції", - додав він. "Ми повинні бути світлом для народів, а не, не дай Бог, навпаки".

Що було раніше

Обстріли між Ізраїлем та Палестиною тривають із 10 травня. Тоді в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. Останнім віддали наказ витіснити палестинців із мечеті Аль-Акса, де ті забарикадувалися, намагаючись зірвати святкування Дня Єрусалима.

За даними Палестинського Червоного півмісяця, понад 300 палестинців зазнали поранень, 228 із них довелося ушпиталити. Ізраїльська сторона заявила про 21 пораненого правоохоронця, зокрема трьох госпіталізованих. Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації насильства.

Після цього ХАМАС висунув ультиматум Ізраїлю: якщо ізраїльські спецслужби не відступлять від мечеті Аль-Акса, по Ізраїлю почнуть ракетний обстріл. Зрештою, так і сталося. У відповідь Ізраїль обстрілює Сектор Гази, що призвело до ескалації ситуації.

# # pic.twitter.com/yryNTnpe3M

— (@al_ittihad44) May 12, 2021

@daniel_elazar pic.twitter.com/q94u6NvsZT

— (@kann_news) May 12, 2021

@daniel_elazarpic.twitter.com/q94u6NvsZT

—(@kann_news) May 12, 2021

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