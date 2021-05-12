В Израиле еврейские экстремисты устраивают погромы по всей стране
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Десятки правых еврейских экстремистов бунтуют в Бат-Яме, нападая на магазины, принадлежащие арабам, и занимаются вандализмом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Посты с призывом к участию в беспорядках распространялись в социальных сетях и раньше.
Мэр Бат-Яма Цвика Брот говорит, что полиция арестовала некоторых молодых людей. Он говорит, что полиция заранее знала о планах группы, и утверждает, что они не жители города.
В Акко человек-еврей в возрасте около 30 лет был серьезно ранен после того, как арабские мятежники забросали его камнями. Он получил травму головы.
Между тем еврейские протестующие в городе маршируют и кричат "Смерть арабам".
Сообщается, что в Хайфе евреи забросали араба в машине камнями.
В Лоди участники беспорядков подожгли полицейскую машину.
Главный раввин сефардов Ицхак Йосеф сделал заявление, в котором просит евреев не прибегать к насилию против арабских граждан.
"Ни в чем не виноватые израильское гражданское население подвергается нападениям террористических организаций, кровь течет в горячем состоянии, и наши сердца возмущены... Но нас нельзя тянуть на провокации, на причинение вреда людям или нанесение вреда собственности", - говорит он .
Он добавляет, что Тора не позволяет брать закон в свои руки.
"Работу по наведению порядка нужно доверить полиции", - добавил он. "Мы должны быть светом для народов, а не, не дай Бог, наоборот".
Что было раньше
Обстрелы между Израилем и Палестиной продолжаются с 10 мая. Тогда в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. В последнее отдали приказ вытеснить палестинцев с мечети Аль-Акса, где те забаррикадировались, пытаясь сорвать празднование Дня Иерусалима.
По данным Палестинского Красного полумесяца, более 300 палестинцев получили ранения, 228 из них пришлось госпитализировать. Израильская сторона заявила о 21 раненом милиционера, в том числе трех госпитализированных. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации насилия.
После этого ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю: если израильские спецслужбы не отступят от мечети Аль-Акса, по Израилю начнут ракетный обстрел. В конце концов, так и произошло. В ответ Израиль обстреливает сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.
# # Pic.twitter.com/yryNTnpe3M- (@ al_ittihad44) May 12, 2021
@daniel_elazar pic.twitter.com/q94u6NvsZT- (@kann_news) May 12, 2021
@daniel_elazar pic.twitter.com/q94u6NvsZT- (@ kann_news) May 12, 2021