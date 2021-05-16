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В Германии обещают жестко реагировать на проявления антисемитизма

Киев • УНН

 • 20725 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер подчеркнул, что не потерпит нападений на еврейские учреждения в стране и подчеркнул, что люди, которые будут делать это, "почувствуют всю суровость верховенства права". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В Германии обещают жестко реагировать на проявления антисемитизма

Цитата:

"Мы не потерпим, чтобы на немецкой земле горели израильские флаги и совершались нападения на еврейские учреждения, - сказал Зеегофер. - Тот, кто распространяет антисемитскую ненависть, почувствует всю суровость верховенства права".

Детали

Другие политики и представители еврейских общин также выразили свою обеспокоенность и требовали ужесточить наказание за проявления антисемитизма.

В частности, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер еще раз призвал к совместной борьбе с антисемитизмом.

"Мы также видим антисемитскую ненависть на наших улицах. Ничто не оправдывает угрозы евреям в Германии или нападения на синагоги в наших городах", - сказал Штайнмайер.

Что было раньше

15 мая в нескольких городах Германии прошли пропалестинские митинги. Во время некоторых из них возникли беспорядки. В Берлине демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки. Правоохранители разогнали одну из акций из-за того, что ее участники не придерживались противоэпидемических правил. Накануне в Берлине задержали 59 участников пропалестинских акций, повреждения в столкновениях получили 93 правоохранителя.

В городе Маннгайм демонстранты сожгли флаг Израиля. Одного человека, который это сделал, уже задержали, выдвинув обвинения в пропаганде ненависти. Подобные акции в поддержку палестинцев прошли и в других странах Европы.

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