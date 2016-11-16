У Німеччині Ф.Штайнмаєра офіційно представили як кандидата у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На федеральних зборах у Німеччині було офіційно представлено міністра закордонних справ ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра як кандидата в президенти німецької урядової коаліції, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Представляючи Ф.-В.Штайнмаєра, канцлер ФРН Ангела Меркель назвала його “правильним кандидатом для нинішнього часу”.
Сам глава МЗС заявив, що для нього “є честю очолити найвищу посаду в країні в буремні часи” і він використає своє становище, щоб подолати розбіжності в німецькому суспільстві, додавши, що воно потребує “живої та пильної політичної культури”.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ангела Меркель не підтримала висунення Ф-В. Штайнмаєра на посаду президента ФРН на наступні президентські вибори, так як хотіла висунути кандидата зі своєї партії “Християнсько-демократичний союз Німеччини”.