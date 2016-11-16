В Германии Ф.Штайнмаера официально представили как кандидата в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На федеральном собрании в Германии был официально представлен министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в качестве кандидата в президенты немецкой правительственной коалиции, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Представляя Ф.В.Штайнмайера, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала его "правильным кандидатом для нынешнего времени".
Сам глава МИД заявил, что для него "является честью возглавить высший пост в стране в бурные времена" и он использует свое положение, чтобы преодолеть разногласия в немецком обществе, добавив, что оно нуждается "живой и пристальной политической культуре".
Напомним, ранее сообщалось, что Ангела Меркель не поддержала выдвижение Ф-В. Штайнмайера на пост президента ФРГ на следующие президентские выборы, так как хотела выдвинуть кандидата из своей партии "Христианско-демократический союз Германии".