У Нікополі через ворожий обстріл пошкоджені дві лінії електропередачі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. П’ять житлових будинків та дві лінії електропередачі пошкоджені внаслідок обстрілу Нікополя ввечері 25 серпня, уточнив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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«За уточненою інформацією, через вечірній артилерійський обстріл Нікополя пошкоджені 5 приватних будинків. А ще – 2 лінії електропередачі», — йдеться у повідомленні.
Також Сергій Лисак відзначив, що у ніч на 26 серпня обстрілів на Дніпропетровщині не зафіксовано.
«Вночі в місті та районі було спокійно. Як і в цілому по області. Хоч і з тривогами, втім, без ворожих атак», — написав керівник області.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що окупанти за добу п'ять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді була інформація про відсутність руйнувань і постраждалих.
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