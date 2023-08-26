В Никополе из-за вражеского обстрела повреждены две линии электропередачи

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«По уточненной информации, из-за вечернего артиллерийского обстрела Никополя повреждены 5 частных домов. А еще – 2 линии электропередачи», — говорится в сообщении.

Также Сергей Лысак отметил, что в ночь на 26 августа обстрелов на Днепропетровщине не зафиксировано.

«Ночью в городе и районе было спокойно. Как и в целом по области. Хоть и с тревогами, впрочем, без вражеских атак», — написал руководитель области.

Напомним, накануне сообщалось, что оккупанты за сутки пять раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Тогда была информация об отсутствии разрушений и пострадавших.

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