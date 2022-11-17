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"У них є певні покровителі при владі в Україні" – речник InformNapalm Михайло Макарук про букмекера 1xBet

"У них є певні покровителі при владі в Україні" – речник InformNapalm Михайло Макарук про букмекера 1xBet

Київ • УНН

 • 474065 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Проросійський букмекер 1xBet має покровителів при владі в Україні, саме тому вони й досі продовжують фактично працювати в Україні та досі не перебувають під санкціями. Про це в коментарі УНН повідомив речник волонтерської розслідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Політолог: будь-яка компанія може працювати в Україні без ліцензії, приклад тому – 1xBet

Цитата

“Компанія 1xBet настільки “обуревша”, бо в них є певні покровителі при владі в Україні. Іншого пояснення у мене немає. Як немає відповіді на деяку бездіяльність окремих органів. Після суспільного резонансу 1xBet були позбавлені ліцензій. Але вони розуміли, що ліцензії будуть відчужувати дуже борзо і, зокрема, цей процес вже розпочався”, – розповів Макарук.

Він зауважив, що рішенням Президента України вже було затверджено створення робочої групи при Кабінеті Міністрів України за головуванням першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко.

“При цій міжвідомчій робочій групі існує експертна група і були надані відповідні звернення і факти, в тому числі, від нашої спільноти щодо внесення трьох громадянин рф, а також їх афілійованих осіб, які працюють на території України, в санкційний список від української держави. Мова йде не про економіку, а про персональні дані українців та державну безпеку. Думаю, варто взяти коментар у Юлії Свириденко та Вадима Мельника (директор БЕБ – ред.), аби дізнатися всі подробиці”, – повідомив речник InformNapalm.

Нагадаємо

У ході досудового розслідування Бюро економічної безпеки вже знайшло підстави для внесення на розгляд Уряду пропозиції щодо накладення санкцій на букмекерську контору “Твоя Беттінгова Компанія”, яка працює в Україні під брендом 1xBet.

Всі відомості були направлені на розгляд Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей для подальшого ініціювання процесу накладення санкцій. Водночас у Комісії досі не знайшли підстав для накладення санкцій.

Додамо

Раніше у КРАІЛ не помічали російського сліду букмекерів та майже півроку не анульовув​​али їх ліцензії.

І лише після особистого втручання Президента Володимира Зеленського та Бюро економічної безпеки
врешті-решт анулювали дозволи для роботи в Україні.

Та навіть попри це, букмекери фактично продовжують працювати – сайти та додаток 1xBet доступні для українських гравців. На думку експертів, цей факт взагалі ставить під сумнів доцільність ліцензій на гральний бізнес.

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