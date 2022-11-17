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"У них есть определенные покровители у власти в Украине" – спикер InformNapalm Михаил Макарук о букмекере 1xBet

"У них есть определенные покровители у власти в Украине" – спикер InformNapalm Михаил Макарук о букмекере 1xBet

Киев • УНН

 • 474062 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пророссийский букмекер 1xBet имеет покровителей у власти в Украине, именно поэтому они до сих пор продолжают фактически работать в Украине и до сих пор не находятся под санкциями. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер волонтерского расследовательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

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Цитата

“Компания 1xBet настолько “обуревшая”, потому что у них есть определенные покровители у власти в Украине. Другого объяснения у меня нет. Как нет ответа на некоторое бездействие отдельных органов. После общественного резонанса 1xBet были лишены лицензий. Но они понимали, что лицензии будут отчуждать очень быстро и, в частности, этот процесс уже начался”, – рассказал Макарук.

Он отметил, что решением Президента Украины уже было утверждено создание рабочей группы при Кабинете Министров Украины по председательству первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко.

“При этой межведомственной рабочей группе существует экспертная группа и были предоставлены соответствующие обращения и факты, в том числе, от нашего сообщества о внесении трех гражданин рф, а также их аффилированных лиц, работающих на территории Украины, в санкционный список от украинского государства. Речь идет не об экономике, а о персональных данных украинцев и государственной безопасности. Думаю, стоит взять комментарий у Юлии Свириденко и Вадима Мельника (директор БЭБ – ред.), чтобы узнать все подробности”, – сообщил пресс-секретарь InformNapalm.

Напомним

Во время досудебного расследования Бюро экономической безопасности уже нашло основания для внесения на рассмотрение правительства предложения по наложению санкций на букмекерскую контору “Твоя Беттинговая Компания”, которая работает в Украине под брендом 1xBet.

Все сведения были направлены на рассмотрение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей для дальнейшего инициирования процесса наложения санкций. В то же время в Комиссии до сих пор не нашли оснований для наложения санкций.

Добавим

Ранее в КРАИЛ не замечали российского следа букмекеров и почти полгода не аннулировали их лицензии.

И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности
в конце концов аннулировали разрешения для работы в Украине.

И даже несмотря на это, букмекеры фактически продолжают работать – сайты и приложение 1xBet доступны для украинских игроков. По мнению экспертов, этот факт вообще ставит под сомнение целесообразность лицензий на игорный бизнес.

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