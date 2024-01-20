У Нідерландах вилучили схованку кетаміну вартістю 55 мільйонів євро
Київ • УНН
Голландська поліція вилучила дві тонни кетаміну вартістю майже 55 мільйонів євро в одному з будинків у Мюдерберзі, на сході від Амстердама.
Голландська поліція викрила "найбільшу в історії" партію кетаміну вартістю в десятки мільйонів євро. Про це повідомляє BBC із посланням на місцеву поліцію, пише УНН.
Деталі
Десятки коробок, що містили дві тонни наркотичних речовин, були виявлені в сараї в Гугвезі, в районі Мюйдерберг, що на сході від Амстердама.
55-річний чоловік, який жив у будинку, був заарештований.
За оцінками поліції, загальна "вулична" вартість вилученої партії становить майже 55 млн євро (47,2 млн фунтів стерлінгів).
"Це найбільша кількість кетаміну, коли-небудь знайдена в Нідерландах", - йдеться в заяві поліції.
Також було знайдено запас важких наркотиків, які разом з кетаміном було вилучено і знищено, повідомили правоохоронці.
Доповнення
Згідно з нідерландським законодавством, кетамін не є незаконним, але ним не можна торгувати або зберігати без реєстрації. За торгівлю без реєстрації передбачено максимальне покарання у вигляді шести років позбавлення волі.
Поліція стверджує, що торгівля кетаміном часто "супроводжується іншими формами злочинів, такими як відмивання грошей і зберігання зброї".
Як вказує BBC, розгалужена транспортна мережа Нідерландів, ліберальні закони про наркотики і покарання за них, а також близькість до низки прибуткових ринків створили сприятливі умови для процвітання наркоторгівлі в країні.
Кетамін часто називають "наркотиком для вечірок" через його галюциногенний ефект. Він може завдати серйозної шкоди організму і навіть призвести до летального результату.
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