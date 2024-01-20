У Нідерландах вилучили схованку кетаміну вартістю 55 мільйонів євро

Голландська поліція викрила "найбільшу в історії" партію кетаміну вартістю в десятки мільйонів євро. Про це повідомляє BBC із посланням на місцеву поліцію, пише УНН.

Деталі

Десятки коробок, що містили дві тонни наркотичних речовин, були виявлені в сараї в Гугвезі, в районі Мюйдерберг, що на сході від Амстердама.

55-річний чоловік, який жив у будинку, був заарештований.

За оцінками поліції, загальна "вулична" вартість вилученої партії становить майже 55 млн євро (47,2 млн фунтів стерлінгів).

"Це найбільша кількість кетаміну, коли-небудь знайдена в Нідерландах", - йдеться в заяві поліції.

Також було знайдено запас важких наркотиків, які разом з кетаміном було вилучено і знищено, повідомили правоохоронці.

Доповнення

Згідно з нідерландським законодавством, кетамін не є незаконним, але ним не можна торгувати або зберігати без реєстрації. За торгівлю без реєстрації передбачено максимальне покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Поліція стверджує, що торгівля кетаміном часто "супроводжується іншими формами злочинів, такими як відмивання грошей і зберігання зброї".

Як вказує BBC, розгалужена транспортна мережа Нідерландів, ліберальні закони про наркотики і покарання за них, а також близькість до низки прибуткових ринків створили сприятливі умови для процвітання наркоторгівлі в країні.

Кетамін часто називають "наркотиком для вечірок" через його галюциногенний ефект. Він може завдати серйозної шкоди організму і навіть призвести до летального результату.

Боротьба з наркомафією в Еквадорі: Президент Набоа анонсував збільшення податків на безпеку й показав проєкти нових в'язниць