В Нидерландах изъяли тайник кетамина стоимостью 55 миллионов евро

Голландская полиция разоблачила "крупнейшую в истории" партию кетамина стоимостью в десятки миллионов евро. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местную полицию, пишет УНН.

Детали

Десятки коробок, содержавших две тонны наркотических веществ, были обнаружены в сарае в Гугвезе, в районе Мюйдерберг, что на востоке от Амстердама.

55-летний мужчина, который жил в доме, был арестован.

По оценкам полиции, общая "уличная" стоимость изъятой партии составляет почти 55 млн евро (47,2 млн фунтов стерлингов).

"Это самое большое количество кетамина, когда-либо найденное в Нидерландах", - говорится в заявлении полиции.

Также был найден запас тяжелых наркотиков, которые вместе с кетамином были изъяты и уничтожены, сообщили правоохранители.

Дополнение

Согласно нидерландскому законодательству, кетамин не является незаконным, но им нельзя торговать или хранить без регистрации. За торговлю без регистрации предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

Полиция утверждает, что торговля кетамином часто "сопровождается другими формами преступлений, такими как отмывание денег и хранение оружия".

Как указывает BBC, разветвленная транспортная сеть Нидерландов, либеральные законы о наркотиках и наказании за них, а также близость к ряду прибыльных рынков создали благоприятные условия для процветания наркоторговли в стране.

Кетамин часто называют "наркотиком для вечеринок" из-за его галлюциногенного эффекта. Он может нанести серьезный вред организму и даже привести к летальному исходу.

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