У Нідерландах продали понад 1,5 млн ненадійних тестів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Нідерландська компанія продала більше 1,5 мільйона ненадійних швидких тестів на коронавірус в більш ніж 20 країн, а також в лікарні і сотню аптек. Про це повідомляє УНН з посиланням на Trouw.
"Голландська біотехнологічна компанія і трейдер медичних виробів Inzek продали понад 1,5 мільйона ненадійних тестів на коронавірус з часу спалаху COVID-19. Компанія обіцяє, що тести можуть "дуже точно" виявити коронавірус протягом десяти хвилин, але два незалежні дослідження говорять, що тест, швидше за все, буде помилковим", - пишуть у виданні.
Так, подібні тести були продані в 15 нідерландських лікарень і понад 100 аптек, а також в більш ніж 20 країн.
ЗМІ вдалося з'ясувати, що компанія лише видавала тести за нідерландські, а насправді вони були зроблені в Китаї.
Однак компанія заперечує, що взагалі спочатку заявляла тести як "нідерландські".
Нагадаємо, що Іспанія повернула Китаю неякісні тести на коронавірус, які закуповувала і Україна.