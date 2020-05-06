В Нидерландах продали более 1,5 млн ненадежных тестов на коронавирус

“Голландская биотехнологическая компания и трейдер медицинских изделий Inzek продали более 1,5 миллиона ненадежных тестов на коронавирус со времени вспышки COVID-19. Компания обещает, что тесты могут „очень точно“ выявить коронавирус в течение десяти минут, но два независимых исследования говорят, что тест, скорее всего, будет ошибочным”, — пишут в издании.

Так, подобные тесты были проданы в 15 нидерландских больниц и более 100 аптек, а также в более чем 20 стран.

СМИ удалось выяснить, что компания лишь выдавала тесты за нидерландские, а на самом деле они были произведены в Китае.

Однако компания отрицает, что вообще изначально заявляла тесты как “нидерландские”.

Напомним, что Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус, которые закупала и Украина.