В Нидерландах продали более 1,5 млн ненадежных тестов на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Нидерландская компания продала более 1,5 миллиона ненадежных быстрых тестов на коронавирус в более чем 20 стран, а также в больницы и сотню аптек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Trouw.
“Голландская биотехнологическая компания и трейдер медицинских изделий Inzek продали более 1,5 миллиона ненадежных тестов на коронавирус со времени вспышки COVID-19. Компания обещает, что тесты могут „очень точно“ выявить коронавирус в течение десяти минут, но два независимых исследования говорят, что тест, скорее всего, будет ошибочным”, — пишут в издании.
Так, подобные тесты были проданы в 15 нидерландских больниц и более 100 аптек, а также в более чем 20 стран.
СМИ удалось выяснить, что компания лишь выдавала тесты за нидерландские, а на самом деле они были произведены в Китае.
Однако компания отрицает, что вообще изначально заявляла тесты как “нидерландские”.
Напомним, что Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус, которые закупала и Украина.