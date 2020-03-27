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Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус: такие закупала и Украина

Киев  •  УНН

 • 28404 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения Испании заявили, что большая партия некачественных экспресс-тестов на коронавирус была возвращена в Китай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

“В четверг испанские органы здравоохранения заявили, что они вернули партию экспресс-тестов, закупленных у китайского производителя, после того как было установлено, что они ненадежны при обнаружении коронавируса SARS-CoV-2”, — пишут в издании.

Так, министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что некачественные тесты называются Shengzhen Bioeasy Biotechnology, и первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность 30%, а нужно — 80%.

Сообщается, что 640 тысяч тестов поступили в Испанию в понедельник, и мадридские медики обнаружили их малую эффективность — сделали тесты пациентам, которые были больны коронавирусом, а тест показал отрицательный результат.

В свою очередь, китайское посольство в Испании сообщило в Twitter, что у Shengzhen Bioeasy Biotechnology нет китайской лицензии на продажу продукции.

В ответ, компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, что заменит некоторые наборы, а результаты могут быть некорректными из-за неудачного сбора проб или неправильного использования наборов. Также они допускают недостатки в коммуникации — нужно было яснее объяснять, как пользоваться комплектами.

Добавим, что Украина закупила партию экспресс-тестов в Китае этого же бренда.

Как сообщал УНН, утром в понедельник, 23 марта, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт “Борисполь” (Киев) с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

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