Іспанія повернула Китаю неякісні тести на коронавірус: такі закуповувала і Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я Іспанії заявили, що велика партія неякісних експрес-тестів на коронавірус була повернена до Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Pais.
"У четвер іспанські органи охорони здоров'я заявили, що вони повернули партію експрес-тестів, закуплених у китайського виробника, після того як було встановлено, що вони ненадійні при виявленні коронавірусу SARS-CoV-2", - пишуть у виданні.
Так, міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла заявив, що неякісні тести називаються Shengzhen Bioeasy Biotechnology, і перші 9 тисяч тестів з партії мають чутливість 30%, а потрібно - 80%.
Повідомляється, що 640 тисяч тестів надійшли до Іспанії в понеділок, і мадридські медики виявили їх малу ефективність - зробили тести пацієнтам, які хворіли на коронавірус, а тест показав негативний результат.
У свою чергу, китайське посольство в Іспанії повідомило в Twitter, що у Shengzhen Bioeasy Biotechnology немає китайської ліцензії на продаж продукції.
У відповідь, компанія Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, що замінить деякі набори, а результати можуть бути некоректними через невдалий забір проб або неправильне використання наборів. Також вони допускають недоліки в комунікації - потрібно було ясніше пояснювати, як користуватися комплектами.
Додамо, що Україна закупила партію експрес-тестів в Китаї цього ж бренду.
Як повідомляв УНН, вранці в понеділок, 23 березня, літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт "Бориспіль" (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.