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Из Китая в Украину прибыл самолет с грузом тестов, масок и аппаратов ИВЛ

Из Китая в Украину прибыл самолет с грузом тестов, масок и аппаратов ИВЛ

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать.

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будет передан в лаборатории в каждый регион Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

Закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса, сообщили в Офисе Президента.

Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

Напомним, в Минздраве рассказали, какие именно тесты ожидаются из Китая.

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