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В Україну літаком сьогодні прибудуть два типи тестів на виявлення COVID-19

В Україну літаком сьогодні прибудуть два типи тестів на виявлення COVID-19

Київ • УНН

 • 14685 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. До України літаком сьогодні прибуде партія двох видів тестів для виявлення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Сьогодні в Україну літаком прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби. Доставляються обидва види тестів: тести для ПЛР (золотий стандарт діагностики) та тести експрес-діагностики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для "санітарного сортування", тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі.

"Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, 21 березня у Китаї готували до вильоту літак українських Збройних Сил. До України привезуть лабораторні тести, експрес-тести, маски, дезінфектори, апарати ШВЛ.

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