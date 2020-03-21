У Китаї готується до вильоту літак з медичним обладнанням і тестами для України - Тимошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Зараз у Китаї довантажується літак українських Збройних Сил. До України привезуть лабораторні тести, експрес-тести, маски, дезінфектори, апарати ШВЛ. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє УНН.
Літак очікується у Києві 22 березня ввечері.
"Це тільки перша партія. Наступна через декілька днів так само полетить з Китаю нашим бортом", додав Тимошенко.
Нагадаємо, в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.