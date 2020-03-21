В Китае готовится к вылету самолет с медицинским оборудованием и тестами для Украины - Тимошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сейчас в Китае догружается самолет украинских Вооруженных Сил. В Украину привезут лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает УНН.
Самолет ожидается в Киеве 22 марта вечером.
"Это только первая партия. Следующая за несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом", добавил Тимошенко.
Напомним, в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19.