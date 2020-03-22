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В Украине самолетом сегодня прибудут два типа тестов на обнаружение COVID-19

В Украине самолетом сегодня прибудут два типа тестов на обнаружение COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14685 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украину самолетом сегодня прибудет партия двух видов тестов для обнаружения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Сегодня в Украину самолетом прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни. Доставляются оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки", то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше.

"Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, 21 марта в Китае готовили к вылету самолет украинских Вооруженных Сил. В Украину привезут лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ.

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