У неділю відбудуться перші місцеві вибори у 86 ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У неділю, 22 грудня, в 86 об’єднаних територіальних громадах відбудуться перші місцеві вибори. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"У неділю, 22 грудня 2019 року, у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ) у 21 області України відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців. Для проведення виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 1 734 територіальних, одномандатних виборчих округів, а також 536 виборчих дільниць. Голосування розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00.
У ЦВК попередили, що передвиборна агітація закінчується сьогодні, 20 грудня, о 24 годині. Ведення передвиборної агітації після закінчення цього строку забороняється.
"Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 27 грудня 2019 року включно", - додали у пресслужбі.
Також зазначається, що результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 1 січня 2020 року включно.
"У вказаних виборах беруть участь 29 політичних партій, які подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах. Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах 16 громадським організаціям", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 896 об'єднаних територіальних громадах, тому після після проведення виборів 22 грудня 2019 року загальна кількість усіх призначених перших виборів в ОТГ становитиме 982.
Додамо, раніше Центральна виборча комісія призначила на 22 та 29 грудня 2019 року місцеві вибори.