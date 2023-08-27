У небі над Запорізькою областю уночі знищили два "шахеди"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сили оборони уночі знищили два запущені російськими військами ударні дрони типу Shahed у Запорізькій області, повідомили у неділю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"Наприкінці доби 26 серпня в Запорізькій області знищено два ударних БпЛА типу “Shahed” підрозділом повітряного командування "Схід", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Доповнення
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