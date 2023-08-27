В небе над Запорожской областью ночью уничтожили два "шахеда"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Силы обороны ночью уничтожили два запущенных российскими войсками ударных дрона типа Shahed в Запорожской области, сообщили в воскресенье в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"В конце суток 26 августа в Запорожской области уничтожено два ударных БпЛА типа “Shahed” подразделением воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
Дополнение
Украинская ПВО ночью сбила четыре крылатые ракеты врага.