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19:26 • 31298 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 87538 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103583 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104130 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 98122 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 88736 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108968 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130966 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168854 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В небе над Запорожской областью ночью уничтожили два "шахеда"

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Силы обороны ночью уничтожили два запущенных российскими войсками ударных дрона типа Shahed в Запорожской области, сообщили в воскресенье в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"В конце суток 26 августа в Запорожской области уничтожено два ударных БпЛА типа “Shahed” подразделением воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Дополнение

Украинская ПВО ночью сбила четыре крылатые ракеты врага.

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