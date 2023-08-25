У небі над Україною вночі знищено чотири ворожі ракети та один "шахед"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сили оборони у ніч на 25 серпня знищили у небі над України всі повітряні цілі противника. Чотири ворожі ракети були ліквідовані в Одеській області, а один ударний дрон типу Shahed збили над Дніпропетровщиною, повідомили у п'ятницю в Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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Уночі противник здійснив пуски ракет повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.
У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ.
“ Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області”, - йдеться у повідомленні.
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