В небе над Украиной ночью уничтожено четыре вражеские ракеты и один "шахед"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Силы обороны в ночь на 25 августа уничтожили в небе над Украиной все воздушные цели противника. Четыре вражеские ракеты были ликвидированы в Одесской области, а один ударный дрон типа Shahed сбили над Днепропетровщиной, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
Ночью противник осуществил пуски ракет воздушного и морского базирования из акваторий Черного и Азовского морей.
В направлении южных областей с самолетов Су-34 было выпущено две управляемые авиационные ракеты Х-59 с Черного моря и две крылатые ракеты «Калибр» с малого ракетного корабля с Азовского моря. Также зафиксирован пуск одного ударного БпЛА типа «шахед» с направления Приморско-Ахтарск.
“ Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных Сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БПЛА – в Днепропетровской области”, - говорится в сообщении.
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