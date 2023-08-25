В небе над Украиной ночью уничтожено четыре вражеские ракеты и один "шахед"

Детали

Ночью противник осуществил пуски ракет воздушного и морского базирования из акваторий Черного и Азовского морей.

В направлении южных областей с самолетов Су-34 было выпущено две управляемые авиационные ракеты Х-59 с Черного моря и две крылатые ракеты «Калибр» с малого ракетного корабля с Азовского моря. Также зафиксирован пуск одного ударного БпЛА типа «шахед» с направления Приморско-Ахтарск.

“ Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных Сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БПЛА – в Днепропетровской области”, - говорится в сообщении.

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