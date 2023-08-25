Одещину вночі ворог атакував двічі, усі чотири ракети знищено - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські війська у ніч на 25 серпня двічі атакували Одеську область, усі чотири запущені ворогом ракети знищено, повідомили у п'ятницю Сили оборони півдня України, пише УНН.
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"Уночі ворог двічі атакував Одещину", - вказали у Силах оборони Півдня у Telegram.
"Майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем випустив 2 ракети, імовірно, Х-35/Х-59 в напрямку одного з портів. Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем", - зазначається у повідомленні.
За кілька годин, як вказано, відбулась друга атака.
"Цього разу з акваторії Азовського моря ворог спрямував 2 ракети типу "Калібр" в бік обласного центру. І тут сили протиповітряної оборони впорались відмінно: обидві ракети знищено", - повідомили у Силах оборони Півдня.
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