В Одесі прогриміли вибухи, спрацювала ППО

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Сили оборони півдня повідомили про роботу ППО на Одещині.

«Ворог атакує. Сили протиповітряної оборони працюють. Не залишайте укриттів. Не поширюйте роботу ППО», — написали в телеграм-каналі Сил оборони Півдня.

А потім прозвітували, що цілі відпрацьовані.

«Відпрацьовано. Про результати - згодом. Зараз можна відпочити», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько опівночі 25 серпня в Одеській області також пролунали вибухи, там працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.