В Одесі прогриміли вибухи, спрацювала ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У ніч на 25 серпня в Одесі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. В регіоні оголошена повітряна тривога. У командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в регіоні, передає УНН.
Деталі
Сили оборони півдня повідомили про роботу ППО на Одещині.
«Ворог атакує. Сили протиповітряної оборони працюють. Не залишайте укриттів. Не поширюйте роботу ППО», — написали в телеграм-каналі Сил оборони Півдня.
А потім прозвітували, що цілі відпрацьовані.
«Відпрацьовано. Про результати - згодом. Зараз можна відпочити», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, близько опівночі 25 серпня в Одеській області також пролунали вибухи, там працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.