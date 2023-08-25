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19:26 • 33223 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 91435 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103980 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104491 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 99508 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89629 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109148 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131006 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169164 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200394 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Одессе прогремели взрывы, сработала ПВО

В Одессе прогремели взрывы, сработала ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. В ночь на 25 августа в Одессе прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщали о ракетной опасности в регионе, передает УНН.

Детали

Силы обороны юга сообщили о работе ПВО в Одесской области.

«Враг атакует. Силы противовоздушной обороны работают. Не покидайте укрытий. Не распространяйте работу ПВО», — написали в телеграм-канале Сил обороны Юга.

А потом отчитались, что цели отработаны. 

«Отработаны. О результатах - позже. Сейчас можно отдохнуть», — говорится в сообщении.

Напомним, около полуночи 25 августа в Одесской области также прогремели взрывы, там работала противовоздушная оборона. Об этом сообщили в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

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Война

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