В Одессе прогремели взрывы, сработала ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В ночь на 25 августа в Одессе прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщали о ракетной опасности в регионе, передает УНН.
Детали
Силы обороны юга сообщили о работе ПВО в Одесской области.
«Враг атакует. Силы противовоздушной обороны работают. Не покидайте укрытий. Не распространяйте работу ПВО», — написали в телеграм-канале Сил обороны Юга.
А потом отчитались, что цели отработаны.
«Отработаны. О результатах - позже. Сейчас можно отдохнуть», — говорится в сообщении.
Напомним, около полуночи 25 августа в Одесской области также прогремели взрывы, там работала противовоздушная оборона. Об этом сообщили в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.