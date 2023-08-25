Одесскую область ночью враг атаковал дважды, все четыре ракеты уничтожены - Силы обороны Юга
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские войска в ночь на 25 августа дважды атаковали Одесскую область, все четыре запущенные врагом ракеты уничтожены, сообщили в пятницу Силы обороны юга Украины, пишет УНН.
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"Ночью враг дважды атаковал Одесскую область", - указали в Силах обороны Юга в Telegram.
"Почти в полночь с применением тактической авиации над Черным морем выпустил 2 ракеты, вероятно, Х-35/Х-59 в направлении одного из портов. Силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над морем", - отмечается в сообщении.
Через несколько часов, как указано, состоялась вторая атака.
"На этот раз из акватории Азовского моря враг направил 2 ракеты типа "Калибр" в сторону областного центра. И здесь силы противовоздушной обороны справились отлично: обе ракеты уничтожены", - сообщили в Силах обороны Юга.
Напомним
В Одессе прогремели взрывы, сработала ПВО.