Одесскую область ночью враг атаковал дважды, все четыре ракеты уничтожены - Силы обороны Юга

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"Ночью враг дважды атаковал Одесскую область", - указали в Силах обороны Юга в Telegram.

"Почти в полночь с применением тактической авиации над Черным морем выпустил 2 ракеты, вероятно, Х-35/Х-59 в направлении одного из портов. Силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над морем", - отмечается в сообщении.

Через несколько часов, как указано, состоялась вторая атака.

"На этот раз из акватории Азовского моря враг направил 2 ракеты типа "Калибр" в сторону областного центра. И здесь силы противовоздушной обороны справились отлично: обе ракеты уничтожены", - сообщили в Силах обороны Юга.

Напомним

В Одессе прогремели взрывы, сработала ПВО.