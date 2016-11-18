У НБУ розповіли, чому Україна може не отримати транш від МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Ризики неотримання Україною траншу від МВФ збільшились. Про це в ефірі “Еспресо ТВ” розповів заступник голови НБУ Олег Чурій, передає УНН.
“Ризики неотримання траншу збільшилися. Чому? Тому що до кінця року небагато часу. Тобто, Міжнародному валютному фонду для прийняття рішення потрібно провести засідання. У грудні, насправді, не так багато робочих днів, тому це вікно для прийняття позитивного рішення по наступному траншу справді звужується, тому що часу залишається досить таки небагато. З іншого боку, я б хотів сказати, що основним фактором для прийняття позитивного рішення Міжнародним валютним фондом може бути, все таки, прийняття бюджету в цьому році. чим раніше його приймуть — тим, можливо, раніше буде назначена дата цього борду (рада директорів) і тим раніше буде прийнято рішення”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, про ризики неотримання траншу заявила і голова Нацбанку В.Гонтарєва.