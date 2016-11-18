В НБУ рассказали, почему Украина может не получить транш от МВФ

"Риски неполучения транша увеличились. Почему? Потому что до конца года немного времени. То есть, Международному валютному фонду для принятия решения необходимо провести заседание. В декабре на самом деле не так много рабочих дней, поэтому это окно для принятия положительного решения по следующему траншу действительно сужается, так как времени остается довольно немного. С другой стороны, я бы хотел сказать, что основным фактором для принятия положительного решения Международным валютным фондом может быть, все таки, принятие бюджета в этом году. Чем раньше его примут - тем, возможно, раньше будет назначена дата этого борда (совет директоров) и тем раньше будет принято решение", - сказал он.

Как сообщал УНН, о рисках неполучения транша заявила и глава Нацбанка В.Гонтарева.