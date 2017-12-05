У НБУ дали прогноз щодо банкрутства банків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Національний банк України не очікує банкрутств великих банків у найближчі роки. Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацбанку.
“У майбутньому НБУ не очікує банкрутств великих банків. Малі банки, акціонери яких не зможуть надати додатковий капітал, матимуть змогу повернути НБУ банківську ліцензію і продовжити фінансову діяльність в іншому статусі”, — пояснила вона.
За словами К.Рожкової, у 2017 році відбулося оздоровлення банківського сектору.
“Банки сформували резерви під погані кредити, відновили прибуткову діяльність і продовжать демонструвати її найближчими роками”, — наголосила заступник голови НБУ.
Нагадаємо, за три роки країна витратила на подолання банківської кризи 14% ВВП.