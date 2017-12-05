В НБУ дали прогноз о банкротстве банков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Национальный банк Украины не ожидает банкротств крупных банков в ближайшие годы. Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
"В будущем НБУ не ожидает банкротств крупных банков. Малые банки, акционеры которых не смогут предоставить дополнительный капитал, смогут вернуть НБУ банковскую лицензию и продолжить финансовую деятельность в другом статусе", - пояснила она.
По словам К.Рожковой, в 2017 году произошло оздоровление банковского сектора.
"Банки сформировали резервы под плохие кредиты, восстановили прибыльную деятельность и продолжают демонстрировать ее в ближайшие годы", - отметила заместитель главы НБУ.
Напомним, за три года страна потратила на преодоление банковского кризиса 14% ВВП.